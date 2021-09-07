Украинский вратарь "Реала" Лунин оправился после коронавируса

Об этом сообщает Madrid Xtra.



Лунин заразился коронавирусов в конце августа и провел две недели в самоизоляции. Сегодня, 7 сентября, украинский голкипер возобновил тренировки с "Реалом".



22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".



Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.

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