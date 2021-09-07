Украинский вратарь "Реала" Лунин оправился после коронавируса
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает Madrid Xtra.
Лунин заразился коронавирусов в конце августа и провел две недели в самоизоляции. Сегодня, 7 сентября, украинский голкипер возобновил тренировки с "Реалом".
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.
- 8 июля стало известно, что Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.
- Напомним, 25 августа Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.
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