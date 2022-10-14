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Украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Но сюда приходят украинцы. Здесь размышляют о нашей истории. Здесь звучит украинский язык. Здесь стоит часовня, построенная по эскизу Шевченко.

Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который сражается за свое право на жизнь. На Руси. На Сечи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что наши воины одолят врага.

"Это будет победа всего нашего народа. Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наших Сухопутных войск, пехоты, танкистов, ракетных войск и артиллерии. Это будет победа наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов. Это будет победа наших Военно-Морских сил, наших морских пехотинцев. Наших Десантно-штурмовых войск. Нашей разведки. Сил специальных операций. Службы безопасности Украины. Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, терробороны, связистов. Это будет победа каждого и каждой", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что мы не отдадим наши территории – Киев, Запорожье, Одессу, Днепр и Николаев, Кривой Рог, Никополь, Хмельницкий, Львов, Винницу, Херсон, Донецк и Луганск, Житомирщину, Сумщину, Черниговщину, Харьковщину и Крым.

"Народ, побеждающий террор. Миллионы людей, каждый на своем месте приближающих решающий день – день победы. День победы в войне за нашу свободу. В войне за независимость для всех наших людей во всех уголках Украины.

Мир с нами. Больше, чем когда-либо в нашей истории. В том числе и это делает нас сильнее, чем когда-либо. Но, как и когда-либо в нашей истории, будущее зависит от конкретных людей.

От тех, кто прямо сейчас в окопах и боевых постах. Сыновья, братья и родители. Дочери, сестры и матери», – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем украинцам, приближающим нашу победу в борьбе с российскими оккупантами.

"За тобой Украинский Воин, – миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и такое дорогое для нас. С тобой – будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство, наука. С тобой - София и Дворец Потоцких. Наша Хортица и наша Лавра. Рядом с тобой - наша Сотня Небесная. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Ибо государство наше - это мать для всех защитников и защитниц.

Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто сражается за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, что это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народу, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей. Для нашей культуры.

Я поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

С Днем Украинского казачества! Слава всем нашим героям! Слава всем воюющим, работающим и помогающим! Слава Украине!", - добавил президент.

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