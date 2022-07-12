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Главная война с Россией "Украинский воин сделает все, чтобы ни один гражданский не пострадал": офицер батальона "Свобода" Ильенко призвал украинцев эвакуироваться с прифронтовых территорий
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"Украинский воин сделает все, чтобы ни один гражданский не пострадал": офицер батальона "Свобода" Ильенко призвал украинцев эвакуироваться с прифронтовых территорий

12 июля, 2022 вторник
08:39
война с Россией

Эвакуироваться с прифронтовых территорий нужно, чтобы силы обороны имели больше возможностей при освобождении

Об этом в эфире Эспрессо сказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"О мирном населении - постоянно об этом говорят представители военно-гражданских администраций, военных и правительственных структур. Обращаются к мирному населению, которое живет вблизи зоны боевых действий или где есть риск обстрелов. Постоянная просьба - эвакуируйтесь, это очень важно. Во-первых, вы сохраните свою жизнь, что самое важное. Во-вторых, вы таким образом облегчите работу украинским защитникам", - отметил он.

По его словам, в населенном пункте, где много мирного населения украинским воинам иногда хуже работать.

"Мы на своей земле, это наши люди. Украинский воин сделает все сделает, чтобы ни один гражданский не пострадал. Оккупантам все равно, им наоборот лучше, когда гибнут украинцы, а украинская армия работает так, чтобы не дай бог, ни один гражданский не страдал. Уезжая из зоны боевых действий, вы помогаете воинам. Я понимаю людей, которые не хотят уезжать, потому что здесь их земля, их дома и имущество", - сказал офицер.

Ильенко понимает, что цивільні не хотят это все бросать, но жизнь – дороже

"Если вы гражданский и вы никак не вовлечены в оборону или гражданскую инфраструктуру и вы у фронта, зоны боевых действий - надо выезжать", - подытожил офицер.

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Украина
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