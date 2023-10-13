Украинский военный попал в плен во время высадки десанта в Крыму, - разведка
Во время операции во временно оккупированном Крыму один из украинских военных попал в плен
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный. Но эти потери несоразмерны с потерями противника. К сожалению, деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников и защитников ", – сказал представитель разведки.
Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" тоже подтвердил информацию, что россияне взяли в плен украинского военного.
Юсов также заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы каждый защитник вернулся домой.
Высадка десанта в Крыму
4 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам.
Андрей Юсов, представитель ГУР, заявил, что группа спецназовцев, совершившая десант на временно оккупированную территорию Крыма, после выполнения задачи наносила потери и отступила. Он также добавил, что украинские спецназовцы также понесли определенные потери.
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