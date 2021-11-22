Украинский военный получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Попасной русские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Прицепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



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