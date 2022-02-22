Украинский военный получил ранение в зоне ООС, еще один - боевую травму, с начала суток россияне 47 раз нарушили "тишину"
По состоянию на 17:00 22 февраля российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил совершили 47 нарушений режима прекращения огня, 30 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.
С начала суток российские захватчики обстреляли:
- четыре раза Счастье - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
- позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Гнутово – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов;
- дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12;
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм;
- Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм;
- пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Богдановку – из минометов калибра 120 мм;
- дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм;
- Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия;
- дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов;
- Южное – из минометов калибра 82 мм;
- дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм;
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм;
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов;
- Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм;
- дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Сизе – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- Причепиловку - из минометов калибра 82 мм;
- дважды Станицу Луганскую - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов;
- Новозвановку – из минометов калибра 120 мм;
- Троицкое – из минометов калибра 120 мм;
- Опытное – из минометов калибра 82 мм.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", - передают в штабе.
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