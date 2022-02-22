Украинский военный получил ранение в зоне ООС, еще один - боевую травму, с начала суток россияне 47 раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.



С начала суток российские захватчики обстреляли:

четыре раза Счастье - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Гнутово – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов;

дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12;

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм;

Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм;

пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Богдановку – из минометов калибра 120 мм;

дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм;

Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия;

дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов;

Южное – из минометов калибра 82 мм;

дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм;

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм;

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов;

Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм;

дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Сизе – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

Причепиловку - из минометов калибра 82 мм;

дважды Станицу Луганскую - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов;

Новозвановку – из минометов калибра 120 мм;

Троицкое – из минометов калибра 120 мм;

Опытное – из минометов калибра 82 мм.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", - передают в штабе.