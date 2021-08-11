Украинский военный получил ранения на Донбассе

Об этом передает оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.



В свою очередь, ОГПУ сообщает, что при процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.



Досудебным расследованием установлено, что утром 11 августа 2021 представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили артиллерийский обстрел мирного поселка Новоселовка вторая Покровского района Донецкой области.



"17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего был ранен военнослужащий. Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома, в котором в этот момент находился житель домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в результате вражеского обстрела в зоне ООС было ранено трое украинских военных, один из них скончался в госпитале.

В среду, 11 августа, российские войска в районе проведения операции объединенных сил обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Новоселовка Вторая Донецкой области.

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