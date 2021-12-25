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Главная война с Россией Украинский военный 24 декабря получил ранение не в зоне ООС, а в 18 км от линии столкновения, - штаб ООС

Украинский военный 24 декабря получил ранение не в зоне ООС, а в 18 км от линии столкновения, - штаб ООС

25 декабря, 2021 суббота
14:48
война с Россией ООС ВСУ

В штабе Операции объединенных сил заявили, что по ошибке сообщили о ранении украинского бойца на линии столкновения

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе ООС отметили, что информация, изложенная в утренней сводке по состоянию на 7:00 за 25 декабря, содержит ошибку.

"Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 км от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится. в сообщении.

  • Напомним, 25 декабря в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов был ранен украинский военный.
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Операція об'єднаних сил
ООС
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