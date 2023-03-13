Но нельзя не отметить, что это фильм не российский, а американский и антипутинский. Да, его герой когда-то выступал с имперскими мыслями. Сейчас он находится в тюрьме. Очевидно, лучше бы победил фильм об украинцах. Это было бы справедливо. Нам есть где прилагать усилия.

Но хочу написать не о разочаровании, а об успехе. Украинском успехе.

В коротком листе ни одного российского фильма не было. Зато был номинирован фильм украинский "Дом из щепок", снятый при участии Дании, Швеции и Финляндии. Украинская продюсер Виктория Хоменко, соавтор фильма Азад Сафаров сделали фантастическую работу и добились настоящего успеха. Он стал одним из пяти лучших фильмов "Оскара" в этой номинации и творчески ничем не уступил американскому рассказу о российском оппозиционере. Должны поблагодарить украинских кинематографистов за отличную работу.