Украинский тяжеловес заменил эксчемпиона в бою против непобедимого нокаутера
Украинский боксер Виктор Вихрист заменил американца Чарльза Мартина в поединке против армянина Гургена Оганесяна
Об этом сообщает BoxingScene .
Вихрист выйдет на ринг против Оганесяна вместо бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Мартина. Американец мог сразиться с армянином 22 апреля, однако травмировал ребро на тренировке.
Виктор Вихрист и Гурген Оганесян встретятся 29 июля в Лас-Вегасе (США) в андеркарде боя за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцами Терренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
Вихрист выиграл среди профессионалов 11 боев и потерпел 1 поражение. На счету Оганесяна четыре победы, которые он одержал нокаутом.
- 12 февраля Виктор Вихрист уступил технический нокаут кубинцу Леньеру Перо и потерпел первое поражение в карьере среди профессионалов.
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