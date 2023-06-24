Об этом сообщает BoxingScene .

Вихрист выйдет на ринг против Оганесяна вместо бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Мартина. Американец мог сразиться с армянином 22 апреля, однако травмировал ребро на тренировке.

Виктор Вихрист и Гурген Оганесян встретятся 29 июля в Лас-Вегасе (США) в андеркарде боя за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцами Терренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Вихрист выиграл среди профессионалов 11 боев и потерпел 1 поражение. На счету Оганесяна четыре победы, которые он одержал нокаутом.