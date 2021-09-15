Украинский тяжеловес выйдет на один ринг с Фьюри и Уайлдером

Об этом сообщает BoxRec .

Виктор Выхрист, который выиграл на профессиональном ринге все 7 боев, 9 октября в Лас-Вегасе (США) встретится с американцем Майком Маршаллом, в активе которого 6 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Их поединок состоится в андеркарте боя Фьюри против Уайлдера. Британец в поединке против американца защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.