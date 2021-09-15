Украинский тяжеловес выйдет на один ринг с Фьюри и Уайлдером
Украинский боксер Виктор Выхрист 9 октября сразится в андеркарте поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает BoxRec .
Виктор Выхрист, который выиграл на профессиональном ринге все 7 боев, 9 октября в Лас-Вегасе (США) встретится с американцем Майком Маршаллом, в активе которого 6 побед, 1 ничья и 1 поражение.
Их поединок состоится в андеркарте боя Фьюри против Уайлдера. Британец в поединке против американца защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, 9 сентября Тайсон Фьюри заявил, что в декабре встретится с соотечественником Диллиан Уайтом.
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