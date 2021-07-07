Украинский тяжеловес выступит в андеркарте супербоя Фьюри - Уайлдер

Об этом сообщает Tribuna.com .

Виктор Выхрист, который выиграл на профессиональном ринге все 7 боев, 24 июня в Лас-Вегасе (США) встретится с американцем Майком Маршаллом.

Их поединок состоится в андеркарте боя Фьюри против Уайлдера.

Британец в поединке против американца будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Боксеры ранее уже встречались дважды: в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го Фьюри победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.