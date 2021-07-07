Украинский тяжеловес выступит в андеркарте супербоя Фьюри - Уайлдер
Непобедимый украинец Виктор Выхрист проведет следующий поединок в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает Tribuna.com .
Виктор Выхрист, который выиграл на профессиональном ринге все 7 боев, 24 июня в Лас-Вегасе (США) встретится с американцем Майком Маршаллом.
Их поединок состоится в андеркарте боя Фьюри против Уайлдера.
Британец в поединке против американца будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Боксеры ранее уже встречались дважды: в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го Фьюри победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов , которая длилась более 5 минут.
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