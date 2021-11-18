Украинский тяжеловес сразится с россиянином, которого Усик разгромил в бою за абсолютное чемпионство

Об этом сообщает Матч ТВ .

По словам промоутера россиянина Алексея Авестина, следующий поединок Мурат Гассиев проведет 25 декабря в Сочи против Андрея Руденко.

"Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental", – сказал Авсецин.

В июле 2018 года в Москве Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Судьи единогласно отдали победу украинцу – 120:108, 119:109, 119:109.

После этого россиянин перешел в тяжелый вес и нокаутировал албанца Нури Сефери и немца Михаэля Валлиша.

38-летний Андрей Руденко одержал 34 победы и потерпел пять поражений. В 2017 году украинец в Москве проиграл россиянину Александру Поветкину.