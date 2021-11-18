Украинский тяжеловес сразится с россиянином, которого Усик разгромил в бою за абсолютное чемпионство
Украинский боксер Андрей Руденко 25 декабря в Сочи встретится с россиянином Муратом Гассиевым
Об этом сообщает Матч ТВ .
По словам промоутера россиянина Алексея Авестина, следующий поединок Мурат Гассиев проведет 25 декабря в Сочи против Андрея Руденко.
"Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental", – сказал Авсецин.
В июле 2018 года в Москве Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Судьи единогласно отдали победу украинцу – 120:108, 119:109, 119:109.
После этого россиянин перешел в тяжелый вес и нокаутировал албанца Нури Сефери и немца Михаэля Валлиша.
38-летний Андрей Руденко одержал 34 победы и потерпел пять поражений. В 2017 году украинец в Москве проиграл россиянину Александру Поветкину.
- Напомним, в марте 2019 года Андрей Руденко уступил Агиту Кабайелу из Германии в поединке за титул чемпиона Европы по версии EBU
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