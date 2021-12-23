Украинский тяжеловес согласился сразиться в России с боксером, которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона

Об этом сообщает Tribuna.com.

По его словам, если возникнет подобная необходимость, он готов встретиться с Гассиевым в России.

"Иногда у тебя нет выбора и нужно ехать. Если у меня нет выбора, то я поеду", – сказал Сиренко.

Он добавил, что бой с Гассиевым станет для него шагом вперед.

"Мы общались с командой и считаем, что для меня это будет очень хороший поединок. Я считаю Гасиева крутым боксером в крузервейте. Он не может быть плохим бойцом в сверхтяжелом весе, но я не считаю, что это его категория", - отметил Сиренко.

Мурат Гассиев в июле 2018 года проиграл в Москве украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Владислав Сиренко выиграл на профессиональном ринге все 19 боев.