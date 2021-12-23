Украинский тяжеловес согласился сразиться в России с боксером, которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона
Украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что согласен провести поединок против россиянина Мурата Гассиева на территории РФ
Об этом сообщает Tribuna.com.
По его словам, если возникнет подобная необходимость, он готов встретиться с Гассиевым в России.
"Иногда у тебя нет выбора и нужно ехать. Если у меня нет выбора, то я поеду", – сказал Сиренко.
Он добавил, что бой с Гассиевым станет для него шагом вперед.
"Мы общались с командой и считаем, что для меня это будет очень хороший поединок. Я считаю Гасиева крутым боксером в крузервейте. Он не может быть плохим бойцом в сверхтяжелом весе, но я не считаю, что это его категория", - отметил Сиренко.
Мурат Гассиев в июле 2018 года проиграл в Москве украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Владислав Сиренко выиграл на профессиональном ринге все 19 боев.
- 14 декабря стало известно, что следующим соперником Владислава Сиренко может стать Мурат Гассиев .
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