Об этом сообщает BoxingScene .

Бой состоится 11 февраля в американском городе Сан-Антонио. Вихрист выиграл среди профессионалов все 11 боев. Перо одержал 8 побед и также не имеет ни одного поражения.

Украинец в двух предыдущих боях победил американских ветеранов. В августе он одолел по очкам американца Кевина Джонсона, сражавшегося против чемпионов мира - украинцем Виталием Кличко и британцем Тайсоном Фьюри. В декабре Виктор Вихрист одолел Франклина Лоуренса, который в свое время боксировал против другого чемпиона мира – Энди Руиса из США.

28 августа 2022 года Виктор Вихрист победил по очкам Кевина Джонсона, а 18 декабря одолел единогласным решением судей другого американца – Франклина Лоуренса.

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