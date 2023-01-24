Украинский тяжеловес проведет в США бой против непобедимого кубинца
Украинский боксер Виктор Вихрист 11 февраля встретится с кубинцем Леньера Перо
Об этом сообщает BoxingScene .
Бой состоится 11 февраля в американском городе Сан-Антонио. Вихрист выиграл среди профессионалов все 11 боев. Перо одержал 8 побед и также не имеет ни одного поражения.
Украинец в двух предыдущих боях победил американских ветеранов. В августе он одолел по очкам американца Кевина Джонсона, сражавшегося против чемпионов мира - украинцем Виталием Кличко и британцем Тайсоном Фьюри. В декабре Виктор Вихрист одолел Франклина Лоуренса, который в свое время боксировал против другого чемпиона мира – Энди Руиса из США.
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28 августа 2022 года Виктор Вихрист победил по очкам Кевина Джонсона, а 18 декабря одолел единогласным решением судей другого американца – Франклина Лоуренса.
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