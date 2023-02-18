Украинский тяжеловес проиграл нокаутом в бою за титул WBO
Украинский боксер Дмитрий Безус проиграл нокаутом британцу Дэвиду Аделее в бою за звание чемпиона Европы по версии WBO
Видео обнародовал BT Sport в Twitter.
В ночь на субботу 18 февраля в Лондоне Безус проиграл Аделее техническим нокаутом во втором раунде в поединке за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO (Всемирной боксерской организации). Украинец дважды поднимался после нокдаунов, но британец продолжал доминировать и заставил рефери остановить бой.
Для Безуса это поражение стало первым в карьере.
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12 февраля украинец Виктор Выхрыст уступил техническим нокаутом кубинцу Леньеру Перо и потерпел первое поражение в карьере среди профессионалов.
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