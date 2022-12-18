Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Геппингене (Германия) Выхрист выиграл у Лоуренса по итогам восьми раундов единогласным решением судей. Для украинца эта победа стала 11 подряд на профессиональном ринге. У него нет ни одного поражения.

47-летний Франклин Лоуренс имеет 21 победу, 4 поражения и 2 ничьих. Американец перед сражением с украинцем не выходил на ринг 8 лет. В 2016 году он встречался с эксчемпионом мира Энди Руисом из США и продержался против него все десять раундов.

Летом 2019 года Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), однако уступил британцу в реванше.

28 августа 2022 года Виктор Выхрист победил по очкам американца Кевина Джонсона

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