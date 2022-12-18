Украинский тяжеловес победил ветерана, устоявшего против экс-чемпиона мира
Украинский боксер Виктор Выхрист победил по очкам американца Франклина Лоуренса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Геппингене (Германия) Выхрист выиграл у Лоуренса по итогам восьми раундов единогласным решением судей. Для украинца эта победа стала 11 подряд на профессиональном ринге. У него нет ни одного поражения.
47-летний Франклин Лоуренс имеет 21 победу, 4 поражения и 2 ничьих. Американец перед сражением с украинцем не выходил на ринг 8 лет. В 2016 году он встречался с эксчемпионом мира Энди Руисом из США и продержался против него все десять раундов.
Летом 2019 года Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), однако уступил британцу в реванше.
- 28 августа 2022 года Виктор Выхрист победил по очкам американца Кевина Джонсона
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное