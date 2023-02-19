Видео нокаута обнародовал Olboxing в Instagram.

Новицкий дебютировал среди профи во время вечера бокса промоутерской компании Golden Boy Promotions в американском городе Помона.

Он нокаутировал бразильца в первом раунде. Для Косты это поражение стало четвертым в пяти поединках.