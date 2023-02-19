Украинский тяжеловес победил нокаутом в дебютном бою среди профессионалов
Украинец Андрей Новицкий победил нокаутом бразильца Габриэля Агилара Косту в первом поединке на профессиональном ринге
Видео нокаута обнародовал Olboxing в Instagram.
Новицкий дебютировал среди профи во время вечера бокса промоутерской компании Golden Boy Promotions в американском городе Помона.
Он нокаутировал бразильца в первом раунде. Для Косты это поражение стало четвертым в пяти поединках.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.37
- Актуальное
- Важное