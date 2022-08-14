Украинский тяжеловес победил американца, сражавшегося с Джошуа, Фьюри и Кличко
Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий победил в Гамбурге по очкам американца Кевина Джонсона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шевадзуцкий по результатам 8-раундового поединка выиграл у Джонсона единогласным решением судей. Для 32-летнего украинца эта победа стала 10-й в карьере. 42-летний Джонсон потерпел 20-е поражение, также у него 35 побед и одна ничья.
Джонсон неоднократно выходил на ринг против лидеров супертяжелого дивизиона. В 2009 году он проиграл по очкам украинцу Виталию Кличко, в 2012 году уступил судейское решение британцу Тайсону Фьюри, а в 2015-м был нокаутирован еще одним боксером из Великобритании - Энтони Джошуа.
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