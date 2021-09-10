Украинский тяжеловес перед боем с россиянином провел тренировку у подножия Эйфелевой башни. ФОТО

Об этом сообщает промоутерская компания B1 Boxing в facebook.

Владислав Сиренко провел открытую тренировку под руководством своего тренера Джеймса Али Башира перед поединком против Александра Устинова, который состоится 10 сентября в Париже.

26-летний украинец выиграл все свои 17 поединков на профессиональном ринге. 44-летний Устинов провел 41 бой, одержал 36 побед, потерпел четыре поражения и один поединок свел вничью.

До 2014 года Устинов выступал за Беларусь и представлял промоутерскую компанию братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions. После разрыва с украинской компанией принял российское гражданство.









Напомним, 7 сентября Владислав Сиренко заявил, что выбрал в соперники россиянина Александра Устинова из-за его большого опыта.

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