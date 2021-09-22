Украинский тяжеловес ответил на обвинения, что добивал россиянина после того, как отправил его в нокаут
Украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что не нарушал правил, когда добивал россиянина Александра Устинова после того, как соперник прекратил сопротивление
Об этом сообщает Obozrevatel .
По словам Сиренко, который победил Устинова нокаутом в первом раунде, обвинения со стороны россиян в его адрес беспочвенны.
"В тот момент, когда я попал в Устинова, он начал падать и подвисать на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правило: работать по команде рефери. Пока нет команды "стоп", ты боксируешь ", - пояснил Сиренко.
Он добавил, что не понимал, Устинов в нокауте или в нокдауне.
"Конечно, я должен был нанести еще несколько ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок", - сказал Устинов.
- Напомним, 10 сентября в Париже Владислав Сиренко нокаутировал Александра Устинова .
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