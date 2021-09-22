Украинский тяжеловес ответил на обвинения, что добивал россиянина после того, как отправил его в нокаут

Об этом сообщает Obozrevatel .

По словам Сиренко, который победил Устинова нокаутом в первом раунде, обвинения со стороны россиян в его адрес беспочвенны.

"В тот момент, когда я попал в Устинова, он начал падать и подвисать на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правило: работать по команде рефери. Пока нет команды "стоп", ты боксируешь ", - пояснил Сиренко.

Он добавил, что не понимал, Устинов в нокауте или в нокдауне.

"Конечно, я должен был нанести еще несколько ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок", - сказал Устинов.