Украинский тяжеловес объявил о бое с бывшим соперником Кличко
Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий 26 февраля встретится с американцем Кевином Джонсоном
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Восьмираундовое рейтинговое сражение между Шевадзуцким и Джонсоном состоится 26 февраля в Гамбурге (Германия).
Кевин Джонсон в 2009 году сражался с Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проиграл по очкам.
В общей сложности на счету 42-летнего американца 35 побед, 18 поражений и 1 ничья. 31-летний Шевадзуцкий выиграл все 9 поединков на профессиональном ринге.
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