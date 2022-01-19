Украинский тяжеловес объявил о бое с бывшим соперником Кличко

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Восьмираундовое рейтинговое сражение между Шевадзуцким и Джонсоном состоится 26 февраля в Гамбурге (Германия).

Кевин Джонсон в 2009 году сражался с Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проиграл по очкам.

В общей сложности на счету 42-летнего американца 35 побед, 18 поражений и 1 ничья. 31-летний Шевадзуцкий выиграл все 9 поединков на профессиональном ринге.

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