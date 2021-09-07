Украинский тяжеловес объяснил, зачем ему бой с 44-летним россиянином, который убежал от Кличко
Украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что выбрал в соперники россиянина Александра Устинова из-за его большого опыта
Об этом сообщает Xsport.ua .
По словам Сиренко, который выиграл все 17 поединков на профессиональном ринге, он не обращает внимания на возраст своих соперников.
"Тот же Устинов это мега-опытный боксер. Ведь вы оцениваете возраст спортсмена в негативном смысле, как будто он уже не может показать себя по полной. Александр в своей карьере встречался с такими бойцами как Пулев, Мануэль Чарр, Майкл Хантер и Джо Джойс. Правда, солидные имена? Я думаю, что его возраст это его преимущество в плане опыта надо мной. Но ничего, я уже тоже многое повидал на своем пути, и мне есть, что ему противопоставить ", - сказал Сиренко.
Он добавил, что именно такие оппоненты, как Устинов, сейчас ему необходимы.
"Мои промоутеры искали для меня соперника, у которого было бы серьезное имя в боксе, который бы располагался на серьезных позициях. Главным критерием было то, чтобы благодаря этому поединку я улучшил свои позиции по рейтингам. Я считаю, что такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы. Это те бойцы, которые помогут расти ", - пояснил Сиренко.
44-летний Устинов провел 41 бой на профессиональном ринге, одержал 36 побед, потерпел четыре поражения и один поединок свел вничью. К 2014 году Устинов выступал за Беларусь и представлял промоутерскую компанию братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions. После разрыва с украинской компанией принял российское гражданство.
Бой Сиренко - Устинов состоится 10 сентября в Париже (Франция).
- Напомним, 25 мая Владислав Сиренко подписал контракт с украинским промоутерской компанией B1 Boxing Promotions.
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