Украинский тяжеловес объяснил, зачем ему бой с 44-летним россиянином, который убежал от Кличко

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам Сиренко, который выиграл все 17 поединков на профессиональном ринге, он не обращает внимания на возраст своих соперников.

"Тот же Устинов это мега-опытный боксер. Ведь вы оцениваете возраст спортсмена в негативном смысле, как будто он уже не может показать себя по полной. Александр в своей карьере встречался с такими бойцами как Пулев, Мануэль Чарр, Майкл Хантер и Джо Джойс. Правда, солидные имена? Я думаю, что его возраст это его преимущество в плане опыта надо мной. Но ничего, я уже тоже многое повидал на своем пути, и мне есть, что ему противопоставить ", - сказал Сиренко.

Он добавил, что именно такие оппоненты, как Устинов, сейчас ему необходимы.

"Мои промоутеры искали для меня соперника, у которого было бы серьезное имя в боксе, который бы располагался на серьезных позициях. Главным критерием было то, чтобы благодаря этому поединку я улучшил свои позиции по рейтингам. Я считаю, что такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы. Это те бойцы, которые помогут расти ", - пояснил Сиренко.

44-летний Устинов провел 41 бой на профессиональном ринге, одержал 36 побед, потерпел четыре поражения и один поединок свел вничью. К 2014 году Устинов выступал за Беларусь и представлял промоутерскую компанию братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions. После разрыва с украинской компанией принял российское гражданство.

Бой Сиренко - Устинов состоится 10 сентября в Париже (Франция).