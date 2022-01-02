Украинский тяжеловес дважды побывал в нокдауне, но победил нокаутом
Украинский боксер Виктор Вихрист нокаутировал во втором раунде грузина Яго Киладзе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В ночь на воскресенье, 2 января, в Голливуде в американском штате Флорида, Вихрист уже в первом раунде пропустил удар и побывал в нокадуне. Украинец быстро восстановился и сам уложил соперника в пол.
Во второй трехминутке боксеры снова обменялись нокдаунами, Киладзе поднялся, но рефери остановил поединок и зафиксировал победу Вихриста техническим нокаутом.
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