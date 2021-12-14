Украинский тяжеловес дал прогноз на бой Беринчика против россиянина, которого нокаутировал Комми
Украинский боксер Владислав Сиренко убежден, что его соотечественник Денис Беринчик победит россиянина Ису Чаниева в бою за титул WBO
Об этом он заявил в интервью Fightnews.info в Inastagram.
По его словам, бой против Чаниева будет самым сложным в карьере Беринчика, но, несмотря на это, он считает, что поединок завершится победой украинца.
"Все говорят, что это будет самый сложный поединок у Дениса в карьере. Я тоже, наверное, так думаю. Это будет вызов для него. Уверен, что Денис справится. Он проходит хорошую подготовку, всегда отдается в тренировочном процессе. Он будет готов к любым вызовам. Остается только выйти в ринг и показать свое преимущество. Думаю, у него все получится", – сказал Сиренко.
Бой Беринчик – Чаниев состоится 18 декабря в Броварах. Украинец будет защищать пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Иса Чаниев в феврале 2019 проиграл нокаутом во втором раунде Ричарду Комми из Ганы, которого 12 декабря победил Василий Ломаченко.
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Напомним, 22 ноября стало известно, что Денис Беринчик договорился о бое с Исой Чаниевым за титул WBO International.
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