Об этом рассказала Елена Зеленская.

За первый месяц работы центра удалось добиться:

Украинский центр в Вильнюсе посетили уже 2000 украинцев от 6 до 70 лет.

В заведении состоялось 143 разных мероприятия и 50 мастер-классов (от рисования до психологии), которые провели украинцы.

На прошлой неделе начали работу клубы английского и литовского языков.

Центр сотрудничает и проводит совместные мероприятия с летним лагерем для детей.

Эвакуированная из Харькова школа в центре провела свой выпускной.

В заведении заработала "Украинская книжная полочка" - международный проект по распространению украинской литературы.

Также Елена Зеленская поблагодарила коллегу – первую леди Диану Науседене, которая патронирует "Украинский центр", а также команды Офиса президента Литвы, посла Украины в Литве Петра Бешту, всех волонтеров и литовские организации, которые проводят бесплатные занятия, и литовский бизнес, который помогает финансово.

В июне в Вильнюсе был открыт первый в Европейском Союзе Украинский центр. Это открытое пространство для украинской общины, где беженцы смогут получать информацию о культурных и образовательных возможностях в Литве.

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