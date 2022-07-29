Украинский центр в Вильнюсе за месяц посетило 2 тыс. человек
Украинский центр в столице Литвы работает уже около месяца. За это время заведение посетили уже 2000 украинцев
Об этом рассказала Елена Зеленская.
За первый месяц работы центра удалось добиться:
- Украинский центр в Вильнюсе посетили уже 2000 украинцев от 6 до 70 лет.
- В заведении состоялось 143 разных мероприятия и 50 мастер-классов (от рисования до психологии), которые провели украинцы.
- На прошлой неделе начали работу клубы английского и литовского языков.
- Центр сотрудничает и проводит совместные мероприятия с летним лагерем для детей.
- Эвакуированная из Харькова школа в центре провела свой выпускной.
- В заведении заработала "Украинская книжная полочка" - международный проект по распространению украинской литературы.
Также Елена Зеленская поблагодарила коллегу – первую леди Диану Науседене, которая патронирует "Украинский центр", а также команды Офиса президента Литвы, посла Украины в Литве Петра Бешту, всех волонтеров и литовские организации, которые проводят бесплатные занятия, и литовский бизнес, который помогает финансово.
- В июне в Вильнюсе был открыт первый в Европейском Союзе Украинский центр. Это открытое пространство для украинской общины, где беженцы смогут получать информацию о культурных и образовательных возможностях в Литве.
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