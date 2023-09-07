Украинский трейлер сериала "Люпен" вышел на Netflix
На стриминговой платформе Netflix вышел трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке
Об этом информирует пресс-служба .
Часть 3 "Люпена" является продолжением популярного французского сериала, основанного на приключениях Арсена Люпена, благородного вора и мастера перевоплощений.
"Ассан скрывается и должен привыкать к жизни вдали от жены и сына. Из-за страданий, которые они испытали из-за него, Ассан не выдерживает и решает вернуться в Париж, чтобы предложить им безумную идею: покинуть Францию и начать новую жизнь где-нибудь. Однако призраки прошлого всегда где-то рядом, и неожиданный возврат резко перевернет все планы вверх дном", - говорится в описании к третьей части сериала.
Главную роль в сериале играет Омар Си, олицетворяющий Ассана Диопа, современного потомка Люпена, мстящего за своего отца, обвиненного в преступлении. Сериал уже имеет две части, состоящие из пяти эпизодов каждая.
Премьера состоится 5 октября на Netflix.
Недавние премьеры на Netflix
17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать гип-гоп звездой.
24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.
В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастическому эпосу "Бунтівний місяць" на украинском языке.
30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".
2 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.
Также уже доступен тизер фильма "Убийца". Премьера фильма пройдет 10 ноября.
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