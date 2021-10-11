Украинский тренер Вернидуб отреагировал на информацию об интересе "Барселоны"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По словам Вернидуба, слухи об интересе "Барселоны" - это все шутки.



"Барселона"? Это все шутки, мемы. С улыбкой к этому отношусь, не более того. И "Барселона" была, и в Украине много чего пишут. Шутки - это нормальное явление. Я в это не верю, если честно. Пока у меня контракт здесь до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить", - сказал Юрий Вернидуб.

После 2-х матчей группу D в ЛЧ сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.

3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".

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