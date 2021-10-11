Украинский тренер Вернидуб отреагировал на информацию об интересе "Барселоны"
Украинский тренер Юрий Вернидуб признался, что не верит в информацию об интересе к нему от испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Вернидуба, слухи об интересе "Барселоны" - это все шутки.
"Барселона"? Это все шутки, мемы. С улыбкой к этому отношусь, не более того. И "Барселона" была, и в Украине много чего пишут. Шутки - это нормальное явление. Я в это не верю, если честно. Пока у меня контракт здесь до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить", - сказал Юрий Вернидуб.
После 2-х матчей группу D в ЛЧ сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.
3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".
- Напомним, 28 сентября "Шериф" под руководством Вернидуба сенсационно победил мадридский "Реал" .
- 1 октября стало известно, что Юрий Вернидуб зарабатывает в "Шерифе" менее 20 тыс. евро в месяц.
- После этого украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб дал патриотическое интервью российским журналистам.
- 11 октября Вернидуб заявил, что не будет работать в России из-за своих принципов.
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