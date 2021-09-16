Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб назвал составляющие сенсации с "Шахтером" в ЛЧ
Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что его команда одолела "Шахтер" в Лиге чемпионов благодаря удачной игре на контратаках
Об этом он заявил в эфире MEGOGO Футбол 1, сообщает Tribuna.
По словам Вернидуба, "Шерифу" удалось победить "Шахтер" 2:0, поскольку он удачно сыграл на контратаках.
"Мы знали, что у "Шахтера" будет сумасшедший контроль мяча, потому что это одна из лучших команд в Европе по контролю. Но мы поймали свою игру на контратаках, очень хороших. Забили заслуженно два мяча. Думаю, могли еще три-четыре гола забить", - сказал Вернидуб.
Украинский тренер добавил, что футболисты "Шерифа" доказали, что ни в чем не уступают игрокам "Шахтера", которые позволяли себе перед игрой дерзкие высказывания.
"Некоторые футболисты "Шахтера" говорили, что они быстрее, техничнее. Я своим футболистам сказал, что это только слова. Есть зеленый газон, на котором нужно показывать и определять, кто сильнее и слабее. Мои ребята показали, что не уступают ни в скорости, ни в технике. А еще и наоборот выиграли, забили супермячи", - отметил Вернидуб.
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