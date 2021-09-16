Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб назвал составляющие сенсации с "Шахтером" в ЛЧ

Об этом он заявил в эфире MEGOGO Футбол 1, сообщает Tribuna.

По словам Вернидуба, "Шерифу" удалось победить "Шахтер" 2:0, поскольку он удачно сыграл на контратаках.

"Мы знали, что у "Шахтера" будет сумасшедший контроль мяча, потому что это одна из лучших команд в Европе по контролю. Но мы поймали свою игру на контратаках, очень хороших. Забили заслуженно два мяча. Думаю, могли еще три-четыре гола забить", - сказал Вернидуб.

Украинский тренер добавил, что футболисты "Шерифа" доказали, что ни в чем не уступают игрокам "Шахтера", которые позволяли себе перед игрой дерзкие высказывания.

"Некоторые футболисты "Шахтера" говорили, что они быстрее, техничнее. Я своим футболистам сказал, что это только слова. Есть зеленый газон, на котором нужно показывать и определять, кто сильнее и слабее. Мои ребята показали, что не уступают ни в скорости, ни в технике. А еще и наоборот выиграли, забили супермячи", - отметил Вернидуб.

15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что команда проиграла молдавскому "Шерифу" в Лиге чемпионов, поскольку ей не повезло.

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