Украинский тренер может возглавить бывшую команду Реброва

Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос в Twitter.

По его информации, Виктор Скрипник может зимой покинуть "Зарю". Украинский тренер попал в список претендентов на должность нового главного тренера "Ференцвароша", уволившейся после отставки австрийца Петера Штегера.

Скрипник уже начал предварительные переговоры с клубом из Будапешта.

Контракт тренера с "Зарей" рассчитан до лета 2022 года. Он дважды выигрывал с луганчанами бронзу чемпионата Украины. На зимний перерыв в УПЛ команда Скрипника ушла на четвертое место в турнирной таблице.

С 2018 по 2021 год "Ференцварош" тренировал другой украинец - Сергей Ребров. Клуб под его руководством трижды подряд стал чемпионом Венгрии и после 25-летнего перерыва вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.