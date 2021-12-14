Украинский тренер может возглавить бывшую команду Реброва
Новым главным тренером венгерского "Ференцвароша" может стать украинец Виктор Скрипник, возглавляющий "Зарю"
Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос в Twitter.
По его информации, Виктор Скрипник может зимой покинуть "Зарю". Украинский тренер попал в список претендентов на должность нового главного тренера "Ференцвароша", уволившейся после отставки австрийца Петера Штегера.
Скрипник уже начал предварительные переговоры с клубом из Будапешта.
Контракт тренера с "Зарей" рассчитан до лета 2022 года. Он дважды выигрывал с луганчанами бронзу чемпионата Украины. На зимний перерыв в УПЛ команда Скрипника ушла на четвертое место в турнирной таблице.
С 2018 по 2021 год "Ференцварош" тренировал другой украинец - Сергей Ребров. Клуб под его руководством трижды подряд стал чемпионом Венгрии и после 25-летнего перерыва вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Напомним, 4 декабря Виктор Скрипник заявил, что отклонил предложение возглавить сборную Украины после отставки Андрея Шевченко.
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