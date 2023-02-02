Украинский титан: что ждет Коломойского
В поставках титана в Россию засветились находящиеся в розыске ФБР госкомпании и олигархи, которые и сегодня имеют, как пишут, огромное влияние на ОП
Новость, определяющая, по сути, исход войны в Украине.
Но немного предыстории.
Вы, вероятно, знаете о моей любви к титану (и не только потому, что он в моей голове).
Любовь к тому же металлу, который критически важен для:
- авиакосмической индустрии,
- производства современного вооружения,
- Медицины...
Реализация титановой стратегии сделала бы Украину еще год назад (!) стратегическим партнером США. И это бы не допустило вторжения, огромных жертв, разрушений и уничтожения 30% украинской экономики
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Помните, наверное, еще 2,5 года назад Украинский Институт Будущего презентовал стратегию титанового сектора Украины? Реализация этой стратегии сделала бы Украину еще год назад (!) стратегическим партнером США.
И это бы не допустило вторжения, огромных жертв, разрушений и уничтожения 30% украинской экономики.
Еще в 2021 году я писал о рисках вторжения из-за сырьевых активов в Украину.
Прошло 2,5 лет.
Было создано министерство стратегической индустрии. И оно было ликвидировано, не сделав ихрена, кроме скандалов и попыток распилить государственный титан в частные руки
Было создано министерство стратегической индустрии.
И оно было ликвидировано, не сделав нихрена, кроме скандалов и попыток распилить государственный титан в частные руки.
А сегодня же в результате войны уже умер единственный производитель украинской титановой губки ЗТМК.
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Напомню,
1. Запасы титана в Украине оценивают в 184 млн. тонн., что в стоимости конечной продукции оценивается более $300 млрд!
2. Украина является одной из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире.
3. На ее территории сосредоточены 20% мировых запасов и добычи ильменита. В бывшем СССР доля в производстве концентраций ильменита составляла 90%.
4. Даже в 2020 году Россия, какого-то беса, продолжала импорт титанового сырья из Украины, доля которого превышала 83%!
Это отмечено в ее отчетах (!!!)
5. Именно из украинского титана агрессор производит сверхзвуковые ракеты, истребители, подлодки.
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Не раз я писал, что принимали участие в этих поставках и находящиеся в розыске ФБР госкомпании и олигархи, которые и сегодня имеют, как пишут, огромное влияние на ОП...
Кстати, еще в 2021 году ему была выдана новая лицензия, а санкции СНБОУ обошли его активы стороной.
Если у Григоришина и Богуслаева стратегические активы изъяли. Его почему — то забыли.
Американцев это все, похоже, забыло.
Еще в декабре 2021 года США включили в оборонный бюджет расходы по Украинскому титану.
Вы что-нибудь слышали о подготовке Украины к этой работе?
В поставках титана в Россию засветились госкомпании и олигархи, находящиеся в розыске ФБР, которые и сегодня оказывают, как пишут, огромное влияние на ОП. Кстати, еще в 2021 году ему выдали новую лицензию, а санкции СНБОУ обошли его активы стороной
На днях на NewsWeek вышла важная статья, четко проявляющая стратегический интерес США в украинском титане.
Для США это вопрос победы в конкуренции с Китаем, а значит, ставки здесь настолько высоки, что у Украины нет шансов проиграть в войне против России.
В принципе об этом прямо заявляет Министр обороны США Ллойд Остин.
Самое интересное, что США подробно следят за этим сектором в Украине.
Знаю, что на контроле стоит каждый коллаборант, участвовавший хотя бы на 100 кг в поставках украинского титана России.
Каждый чиновник, положивший себе в карман хотя бы 1 биткоин, заработанный на украинском титане, сделав его кровавым.
Нас скоро ждут очень интересные события.
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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