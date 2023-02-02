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OPINION

Украинский титан: что ждет Коломойского

Анатолий Амелин
2 февраля, 2023 четверг
10:09
Мнение

В поставках титана в Россию засветились находящиеся в розыске ФБР госкомпании и олигархи, которые и сегодня имеют, как пишут, огромное влияние на ОП

Новость, определяющая, по сути, исход войны в Украине.

Но немного предыстории.

Вы, вероятно, знаете о моей любви к титану (и не только потому, что он в моей голове).

Любовь к тому же металлу, который критически важен для:

- авиакосмической индустрии,

- производства современного вооружения,

- Медицины...

Реализация титановой стратегии сделала бы Украину еще год назад (!) стратегическим партнером США. И это бы не допустило вторжения, огромных жертв, разрушений и уничтожения 30% украинской экономики

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Помните, наверное, еще 2,5 года назад Украинский Институт Будущего презентовал стратегию титанового сектора Украины? Реализация этой стратегии сделала бы Украину еще год назад (!) стратегическим партнером США.

И это бы не допустило вторжения, огромных жертв, разрушений и уничтожения 30% украинской экономики.

Еще в 2021 году я писал о рисках вторжения из-за сырьевых активов в Украину.

Прошло 2,5 лет.

Было создано министерство стратегической индустрии. И оно было ликвидировано, не сделав ихрена, кроме скандалов и попыток распилить государственный титан в частные руки

Было создано министерство стратегической индустрии.

И оно было ликвидировано, не сделав нихрена, кроме скандалов и попыток распилить государственный титан в частные руки.

А сегодня же в результате войны уже умер единственный производитель украинской титановой губки ЗТМК.

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Напомню,

1. Запасы титана в Украине оценивают в 184 млн. тонн., что в стоимости конечной продукции оценивается более $300 млрд!

2. Украина является одной из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире.

3. На ее территории сосредоточены 20% мировых запасов и добычи ильменита. В бывшем СССР доля в производстве концентраций ильменита составляла 90%.

4. Даже в 2020 году Россия, какого-то беса, продолжала импорт титанового сырья из Украины, доля которого превышала 83%!

Это отмечено в ее отчетах (!!!)

5. Именно из украинского титана агрессор производит сверхзвуковые ракеты, истребители, подлодки.

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Не раз я писал, что принимали участие в этих поставках и находящиеся в розыске ФБР госкомпании и олигархи, которые и сегодня имеют, как пишут, огромное влияние на ОП...

Кстати, еще в 2021 году ему была выдана новая лицензия, а санкции СНБОУ обошли его активы стороной.

Если у Григоришина и Богуслаева стратегические активы изъяли. Его почему — то забыли.

Американцев это все, похоже, забыло.

Еще в декабре 2021 года США включили в оборонный бюджет расходы по Украинскому титану.

Вы что-нибудь слышали о подготовке Украины к этой работе?

В поставках титана в Россию засветились госкомпании и олигархи, находящиеся в розыске ФБР, которые и сегодня оказывают, как пишут, огромное влияние на ОП. Кстати, еще в 2021 году ему выдали новую лицензию, а санкции СНБОУ обошли его активы стороной

На днях на NewsWeek вышла важная статья, четко проявляющая стратегический интерес США в украинском титане.

Для США это вопрос победы в конкуренции с Китаем, а значит, ставки здесь настолько высоки, что у Украины нет шансов проиграть в войне против России.

В принципе об этом прямо заявляет Министр обороны США Ллойд Остин.

Самое интересное, что США подробно следят за этим сектором в Украине.

Знаю, что на контроле стоит каждый коллаборант, участвовавший хотя бы на 100 кг в поставках украинского титана России.

Каждый чиновник, положивший себе в карман хотя бы 1 биткоин, заработанный на украинском титане, сделав его кровавым.

Нас скоро ждут очень интересные события.

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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