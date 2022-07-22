Об этом сообщили в эфире 24 канала.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, ранее украинский TikTok принадлежал к "региону", связанному с Россией. Следовательно, украинский контент, касавшийся войны, соцсеть часто блокировала.

Специалисты сервиса TikTok уже перевели украинских пользователей в новый, "европейский регион", заверил Александр Борняков. Пример соцсети берут на вооружение и другие компании, предоставляющие услуги в сети Интернет.

Добавим, 17 июня сенаторы США обратились к директору TikTok с просьбой пересмотреть российскую "провоенную пропаганду" в приложении.