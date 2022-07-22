Украинский TikTok перевели из "российского" региона в "европейский", - Минцифра
Популярная соцсеть больше не будет "воспринимать" украинских пользователей, как представителей России, где TikTok недоступен
Об этом сообщили в эфире 24 канала.
По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, ранее украинский TikTok принадлежал к "региону", связанному с Россией. Следовательно, украинский контент, касавшийся войны, соцсеть часто блокировала.
Специалисты сервиса TikTok уже перевели украинских пользователей в новый, "европейский регион", заверил Александр Борняков. Пример соцсети берут на вооружение и другие компании, предоставляющие услуги в сети Интернет.
- Добавим, 17 июня сенаторы США обратились к директору TikTok с просьбой пересмотреть российскую "провоенную пропаганду" в приложении.
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