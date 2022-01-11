Украинский теннисист Стаховский сыграл последний в карьере матч Australian Open
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл американцу Джефри Вульфу на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Стаховский в первом раунде квалификации Australian Open проиграл Вульфу со счетом 3:6, 4:6. Таким образом украинец прекратил выступления в одиночном разряде турнира.
Для Стаховского сегодняшний матч стал последним в карьере Australian Open. Ранее он заявил, что выступит на австралийском турнире Grand Slam в последний раз.
Самым большим достижением 36-летнего украинца в Мельбурне является выход в третий раунд в 2011 году.
Australian Open
Мужчины
Квалификация. 1-й раунд
11 января
Джефри Вульф (США) – Сергей Стаховский (Украина) 6:3, 6:4
- 11 января сербского теннисиста Новака Джоковича обвинили в ложной информации , которую он указал, чтобы попасть в Австралию на турнир Australian Open.
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