Украинский теннисист Стаховский сыграл последний в карьере матч Australian Open

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Стаховский в первом раунде квалификации Australian Open проиграл Вульфу со счетом 3:6, 4:6. Таким образом украинец прекратил выступления в одиночном разряде турнира.

Для Стаховского сегодняшний матч стал последним в карьере Australian Open. Ранее он заявил, что выступит на австралийском турнире Grand Slam в последний раз.

Самым большим достижением 36-летнего украинца в Мельбурне является выход в третий раунд в 2011 году.

Australian Open

Мужчины

Квалификация. 1-й раунд

11 января

Джефри Вульф (США) – Сергей Стаховский (Украина) 6:3, 6:4