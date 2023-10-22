Украинский театр танца "Життя" представил видео "После грозы" к своему 37-му дню рождения

Об этом сообщила основательница и руководительница ТанцТеатра "Життя" ("життя" в переводе на рус. - "жизнь", - ред.) народная артистка Украины Ирины Мазур, передает Укринформ .

"Вот и наши 37! Бесчисленное количество идей, постановок, концертов, гастролей, городов, стран - сколько за это время произошло и сколько всего изменилось! Не менялись только наши ценности. Мы упорно продвигали украинское тогда, когда его считали "неформатом". Мы дико работали – буквально до протертых подошв и проломленных сцен – чтобы Украина победила на "Евровидении" в Стамбуле!" - отметила Мазур.

В частности, она считает ошибочным утверждение "искусство вне политики" и добавляет, что на его языке они "старались проговаривать все, что помогало бы нам, украинцам, преодолевать исторические травмы и обретать веру в себя и в свой род".

"Лейтмотив нового видео - смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда гроза закончится. А в том, чтобы учиться танцевать под дождем", - пояснила народная артистка.

Она добавила, что видео "После грозы" – это история о буднях танцевального коллектива во время большой войны. О том, как творческая семья-команда уже 37 лет чувствует ритм сердца партнера и творит "синхрон" не только в танце, но и вне сцены – в повседневной жизни. Несмотря на дожди, грозы, революции, войну...

Сообщается, что в видео использованы архивные кадры, снятые известным режиссером Олесем Саниным для клипа Русланы. Тогда танцоры "Життя" снимались в экстремальных условиях – ночью, насквозь мокрые, при 12-градусной температуре.

"ТанцТеатр "Життя" продолжает творить свою танцевальную историю и поражать мир украинским колоритом. Только за последние полтора года таланту и мастерству танцоров известного украинского коллектива аплодировали в Германии, Швеции, Эстонии, Польше, Румынии, Чехии... Театр "Життя" участвовал в десятках благотворительных мероприятий в поддержку ВСУ", - говорится в сообщении.