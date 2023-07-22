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Украинский супертяж Довбищенко победил британца Харриса

22 июля, 2023 суббота
02:19
Спорт

Украинский супертяж Константин Довбищенко победил британского боксера Мэтти Харриса, нокаутировав соперника в пятом раунде

Об этом говорится в инстаграмме Довбищенко.

Первый раунд был для украинца очень тяжелым, ведь британец очень сильно давил, работал по корпусу и голове. Во втором раунде Довбищенко побывал в нокдауне.

Однако со временем украинец начал работать более активно, найдя подход к серьезной антропометрии соперника. С четвертого раунда Харрис уже плохо защищался и нокаут от Довбищенко казался неизбежным.

И в пятой трехминутке Довбищенко зажал соперника у канатов, пробивал сериями и рефери остановил дуэль.

Таким образом, украинец выиграл первый бой из последних пяти, хотя в каждом из них он давал достойный отпор соперникам.

Отметим, что сражение произошло на родине Харриса, в шотландском Эдинбурге.

До этого 31-летний Довбищенко последнее сражение провел 15 апреля в андеркарде Джо Джойс – Чжан Чжилей, тогда он проиграл британцу Мойзесу Итуми решением судей.

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Бокс
Великобритания
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