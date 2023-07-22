Украинский супертяж Довбищенко победил британца Харриса
Украинский супертяж Константин Довбищенко победил британского боксера Мэтти Харриса, нокаутировав соперника в пятом раунде
Об этом говорится в инстаграмме Довбищенко.
Первый раунд был для украинца очень тяжелым, ведь британец очень сильно давил, работал по корпусу и голове. Во втором раунде Довбищенко побывал в нокдауне.
Однако со временем украинец начал работать более активно, найдя подход к серьезной антропометрии соперника. С четвертого раунда Харрис уже плохо защищался и нокаут от Довбищенко казался неизбежным.
И в пятой трехминутке Довбищенко зажал соперника у канатов, пробивал сериями и рефери остановил дуэль.
Таким образом, украинец выиграл первый бой из последних пяти, хотя в каждом из них он давал достойный отпор соперникам.
Отметим, что сражение произошло на родине Харриса, в шотландском Эдинбурге.
До этого 31-летний Довбищенко последнее сражение провел 15 апреля в андеркарде Джо Джойс – Чжан Чжилей, тогда он проиграл британцу Мойзесу Итуми решением судей.
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