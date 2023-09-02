Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
Команда украинского стартапа Respeecher собирает 1000 голосов носителей крымскотатарского языка для того, чтобы тренировать нейросеть распознавать его
Об этом пишет представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Respeecher создал этот проект для популяризации крымскотатарского языка для ускорения его появления во многих мобильных сервисах: помощниках в телефонах, чат-ботах и автоматических переводчиках.
Чтобы языковое наполнение в нейросети было качественным, организаторы нуждаются в 1 тыс. часов с записями крымскотатарского языка.
Как помочь проекту
Они просят носителей языка посылать аудио, сделанные на диктофон даже в домашних условиях или запись аудио можно сделать в студии Respeecher, если вы проживаете в Киеве.
Очень важно, чтобы аудио имело минимум звуков на фоне, типа шум кондиционера, холодильника или голоса других людей, а также продолжительность аудио была от 30 минут до часа времени, - высказывают пожелания организаторы.
Чем больше разных акцентов и тональностей голосов искусственный интеллект проанализирует, тем качественнее будет результат распознавания речи.
Respeecher рекомендует делать записи на хороший микрофон в тихой комнате с минимальным количеством фоновых шумов, но подойдут даже аудиозаписи, сделанные на iPhone или подкасты.
Стартап уверяет, что никакие данные конкретных лиц не будут храниться и без разрешения носителя команда никогда не будет воспроизводить чужие голоса, поэтому все отправленные данные будут использованы только в целях обучения нейросети и для анализа крымскотатарского языка в целом.
Ранее стартап уже работал с крупнейшими голливудскими студиями, придерживаясь этих этических стандартов сотрудничества.
Советы от Respeecher
Фото: Respeecher
Фото: Respeecher
Фото: Respeecher
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