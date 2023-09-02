Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться

Об этом пишет представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Respeecher создал этот проект для популяризации крымскотатарского языка для ускорения его появления во многих мобильных сервисах: помощниках в телефонах, чат-ботах и автоматических переводчиках.

Чтобы языковое наполнение в нейросети было качественным, организаторы нуждаются в 1 тыс. часов с записями крымскотатарского языка.

Как помочь проекту

Они просят носителей языка посылать аудио, сделанные на диктофон даже в домашних условиях или запись аудио можно сделать в студии Respeecher, если вы проживаете в Киеве.

Очень важно, чтобы аудио имело минимум звуков на фоне, типа шум кондиционера, холодильника или голоса других людей, а также продолжительность аудио была от 30 минут до часа времени, - высказывают пожелания организаторы.

Чем больше разных акцентов и тональностей голосов искусственный интеллект проанализирует, тем качественнее будет результат распознавания речи.

Respeecher рекомендует делать записи на хороший микрофон в тихой комнате с минимальным количеством фоновых шумов, но подойдут даже аудиозаписи, сделанные на iPhone или подкасты.

Стартап уверяет, что никакие данные конкретных лиц не будут храниться и без разрешения носителя команда никогда не будет воспроизводить чужие голоса, поэтому все отправленные данные будут использованы только в целях обучения нейросети и для анализа крымскотатарского языка в целом.

Ранее стартап уже работал с крупнейшими голливудскими студиями, придерживаясь этих этических стандартов сотрудничества.

Советы от Respeecher

Фото: Respeecher

Фото: Respeecher

Фото: Respeecher