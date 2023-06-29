Украинский стартап FarmFleet привлек $550 тыс. инвестиций
Украинский AgroTech-стартап FarmFleet сообщил успешное завершение первого раунда финансирования. Стартап привлек $550 000 с отметкой в $3,7 млн
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Инвестиции будут применены для расширения функциональных возможностей компании FarmFleet в соответствии с требованиями украинских агропроизводителей, а также для общего укрепления сельскохозяйственного сектора страны.
Несмотря на ряд сложностей, таких как неблагоприятная погода и ограниченные ресурсы, провайдер обеспечивает своевременное выполнение сельскохозяйственных технологических операций с использованием агродронов.
"Наша миссия – создать прозрачный и интеллектуальный рынок аутсорсинга в сельском хозяйстве, расширяя таким образом возможности для фермеров, которые смогут выполнять свои операции эффективно и с исключительным качеством", – заявил Февзи Аметов, один из основателей проекта.
Главным продуктом стартапа являются дроны, которые используются для защиты растений. Однако в будущем компания планирует расширить свой ассортимент продукции на наземную робототехнику и другие технологические решения.
FarmFleet сообщила, что США будут первым пилотным международным рынком для интеграции их продукта. Это означает, что компания планирует приступить к внедрению своих решений именно на американском рынке.
"В дополнение к инвестиционному влиянию на сельскохозяйственный сектор Украины выход FarmFleet на рынок США является важной вехой в стратегии глобального расширения компании. FarmFleet стремится использовать украинские инновации и опыт для повышения глобальной продовольственной безопасности", - добавил Валерий Яковенко, соучредитель FarmFleet и компании DroneUA.
Справка.
FarmFleet – инновационное предприятие по оптимизации агробизнеса и новейших технологий дронов, а также поставщик услуг, базирующийся в Украине. FarmFleet является партнерским бизнесом украинской группы компаний DroneUA, специализирующейся на интеграции инновационных технологий в сфере робототехники, энергонезависимых решений и программного обеспечения.
- Минцифра подписала меморандум о сотрудничестве с Techosystem в развитии стартап-экосистемы и будут привлекать инвестиции.
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