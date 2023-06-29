Украинский стартап FarmFleet привлек $550 тыс. инвестиций

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Инвестиции будут применены для расширения функциональных возможностей компании FarmFleet в соответствии с требованиями украинских агропроизводителей, а также для общего укрепления сельскохозяйственного сектора страны.

Несмотря на ряд сложностей, таких как неблагоприятная погода и ограниченные ресурсы, провайдер обеспечивает своевременное выполнение сельскохозяйственных технологических операций с использованием агродронов.

"Наша миссия – создать прозрачный и интеллектуальный рынок аутсорсинга в сельском хозяйстве, расширяя таким образом возможности для фермеров, которые смогут выполнять свои операции эффективно и с исключительным качеством", – заявил Февзи Аметов, один из основателей проекта.

Главным продуктом стартапа являются дроны, которые используются для защиты растений. Однако в будущем компания планирует расширить свой ассортимент продукции на наземную робототехнику и другие технологические решения.

FarmFleet сообщила, что США будут первым пилотным международным рынком для интеграции их продукта. Это означает, что компания планирует приступить к внедрению своих решений именно на американском рынке.

"В дополнение к инвестиционному влиянию на сельскохозяйственный сектор Украины выход FarmFleet на рынок США является важной вехой в стратегии глобального расширения компании. FarmFleet стремится использовать украинские инновации и опыт для повышения глобальной продовольственной безопасности", - добавил Валерий Яковенко, соучредитель FarmFleet и компании DroneUA.

Справка.

FarmFleet – инновационное предприятие по оптимизации агробизнеса и новейших технологий дронов, а также поставщик услуг, базирующийся в Украине. FarmFleet является партнерским бизнесом украинской группы компаний DroneUA, специализирующейся на интеграции инновационных технологий в сфере робототехники, энергонезависимых решений и программного обеспечения.