Украинский спутник "Сич-2-30" перевели в энергосберегающий режим из-за проблем на орбите

Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро "Южное".



"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом", - говорится в сообщении.



Из-за недостаточного количества солнечного излучения энергетический баланс спутника нарушился. Однако аппарат удалось перевести в энергосберегающий режим, что восстановило его работоспособность.



"Заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили "Сич-2-30" провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не выявлено", - сообщает пресс-служба.



В бюро отмечают, что через 1-2 месяца положение спутника в космосе станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит перевести его в штатную ориентацию. Сейчас специалисты держат связь со спутником и готовятся к продолжению летных испытаний.

Напомним, 13 января состоялся запуск украинского космического аппарата "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Transporter 3.

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