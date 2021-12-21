Украинский спутник "Сич-2-1" интегрировали с ракетой-носителем Falcon 9

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".



"На космодроме на мысе Канаверал ДП "КБ "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали Протокол завершения интеграции КА "Сич-2-1" с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX", - говорится в заявлении.



Запуск космического аппарата запланирован на 13 января 2022 года в рамках миссии Transporter 3. Согласно условиям договора, компания ISILAUNCH отвечает за интеграцию миссии, а SpaceX является провайдером пусковых услуг.

Напомним, Украина и Канада совместно реализуют проект Украины по строительству в канадской провинции Новая Скотия космодрома для запуска аппаратов на украинских ракетоносителях "Циклон 4М".