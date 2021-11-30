Украинский спутник планируют запустить в космос 10 января, на орбиту его выведет компания SpaceX
Украинский спутник Сич-2-30 успешно прошел испытания и готов к отправке в США, откуда его планируют запустить в космос в январе следующего года
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
"Украинский спутник Сич-2-30, изготовленный в Конструкторском бюро "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", - сообщил Тафтай.
По его словам, отправка из Днепра в США состоится уже в ближайшие дни.
В США проведут подготовку спутника к запуску и стыковке с ракетой-носителем.
Запуск планируется на 10 января 2022 г. Выводить на орбиту Сич-2-30 будет ракета Falcon 9 компании SpaceX.
Этот спутник был построен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.
- Напомним, в феврале 2021 года Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году построит и запустит спутник для мониторинга геопространственных данных.
- Позже Владимир Тафтай назвал цену запуска компанией SpaceX украинского спутника Сич 2-30 – Госкосмосу это обойдется в $1,99 млн.
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