Украинский спутник планируют запустить в космос 10 января, на орбиту его выведет компания SpaceX

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Украинский спутник Сич-2-30, изготовленный в Конструкторском бюро "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", - сообщил Тафтай.

По его словам, отправка из Днепра в США состоится уже в ближайшие дни.

В США проведут подготовку спутника к запуску и стыковке с ракетой-носителем.



Запуск планируется на 10 января 2022 г. Выводить на орбиту Сич-2-30 будет ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Этот спутник был построен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.