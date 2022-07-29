Украинский снайпер ликвидировал командира Костромского полка армии РФ
Снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331-го парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ Ивана Поздеева
Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на источник в украинской разведке.
"28 июля во время рекогносцировки местности снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) 88 парашютно-десантной дивизии Западного военного округа Вооруженных Сил РФ Ивана Поздева", – идет речь.
В разведке добавили, что отдельные подразделения 331 парашютно-десантного полка фиксировались в районе населённого пункта Архангельское в Херсонской области на Криворожском направлении.
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