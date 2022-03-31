Украинский снайпер Белозерская опровергла российские фейки о своей гибели на войне
Оккупанты выложили фейковое видео с якобы убитой украинкой-снайпером Еленой Белозерской, но она опровергла информацию о своей гибели
Об этом снайпер написала в фейсбуке .
"Говорят, это хорошая примета и я теперь буду жить долго. А вообще-то ситуация грустная, потому что враги сняли на видео тело какой-то женщины, одетой в гражданское, и заявили, что это известный снайпер и скорее всего Белозерская", - отметила она.
По словам Елены Белозерской, неизвестно, кем была погибшая женщина, однако, похоже, что мирной жительницей.
"А еще я недавно узнала, что с одной из временно оккупированных территорий насильно вывезли в Россию, в фильтрационный лагерь, мою хорошую знакомую, обычную гражданскую женщину с проукраинской позицией. Переживаю за ее судьбу", - добавила снайпер.
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