Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных

А ведь почти по всей Украине дождь. И сегодня, и завтра. А кое-где – и в воскресенье. Так поступайте, как мы. Устраивайтесь перед экраном. Так что традиционная подборка фильмов к выходным от "Еспресо".

"Королева Боудика"

В кинотеатрах с 26 октября

Без сомнения, этот драматичный исторический экшн интересен сам по себе. А украинцев он интригует еще и тем, что главную роль в нем сыграла известная голливудская актриса украинского происхождения, девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко. Уроженка Бердянска постоянно привлекает внимание мирового сообщества к войне в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Поэтому поддержать фильм с ее участием сам Бог велел.

Режиссером и сценаристом фильма является Джесси Джонсон, который за свою карьеру участвовал в создании 38 фильмов (как актер, продюсер, художник, сценарист и чаще всего режиссер). Однако впервые снял фильм по историческим событиям.

Итак "В 60-м году нашей эры на Британских островах жили кельтские племена Икени. Их король Прасутаг долгое время был римским трибутарием. Римляне жестоко убили своего союзника и посягнули на его земли. Жена короля, королева Боудика, осталась один на один с врагом. У нее с мужем не было сыновей, так что единственным наследником престола остались она. Отчаянная борьба разгневанной женщины против бесчисленной армии Римской империи вошла в историю.

В главных ролях Ольга Куриленко, Клайв Штанден, Ник Моран, Рита Тушингем, Джеймс Фолкнер, Люси Мартин

"Убить Билла 2"

В кинотеатрах с 26 октября

Не верю, что есть люди, которые хотя бы раз не видели этой ленты Квентина Тарантино. 23 победы и 84 номинации на самых престижных мировых кинофорумах – это весомый аргумент, даже если не любите драк и крови на экране. Да и кровавые сцены в исполнении Тарантино – это не живая история, от которой кровь стынет в жилах, а скорее изобразительность, поэтому – на самом деле не так уж и страшно.

А вот отказывать себе в удовольствии посмотреть эту ленту на большом экране вряд ли стоит. Тем более если для этого есть время и возможность. Ведь именно Квентина Тарантино Ума Турман (сыгравшая в фильме главную роль), благодарит свою мировую славу ( в частности за роль Мии Уоллес в "Уголовном чтиве"). Сильный режиссер и сильная актриса – не аргумент ли пойти в кинотеатр?

Поэтому напоминаем, что "наполненная жаждой мести Невеста по прозвищу Черная Мамба продолжает тернистый путь, главной целью которого является убить ее бывшего босса Билла. Но сначала, несмотря на игру врагов не по правилам, надо уничтожить самых опасных соратников Билла - его брата Бада и одноглазую Элли Драйвер. И уж тогда - финальное сражение! Остановить Черную Мамбу невозможно".

В главных ролях Ума Турман, Дэвид Керрадайн, Майкл Мэдсен, Дэрил Анна, Люси Лью

"ШТТЛ"

В кинотеатрах с 26 октября

Эта историческая драма интригует потому, что ее совместно подготовили кинематографисты из Украины и Франции. Дебютный фильм еврея французского происхождения, режиссера и сценариста Ади Уолтера снят одним длинным дублем, что требовало тщательной подготовки и дисциплины на площадке. Декорациями служило специально построенное поселение с домами, школой и синагогой. При создании фильма (где главную роль исполнил Мойше Лобелу, выросший в закрытой ортодоксальной общине и с детства знающий идиш) консультировались с историками. Премьера фильма состоялась на Лондонском кинофестивале, а позже, на Римском кинофестивале фильм получил приз зрительских симпатий.

Итак, 21 июня 1941 года. В родное поселение ортодоксальных евреев, которые живут обособленно и старательно уклоняются от попыток советской власти воспитать из них атеистов, возвращается из Киева Мендель. Парень узнает, что давно любимая девушка намерена выйти замуж за другого. Мендель готов похитить девушку прямо со свадьбы.

В главных ролях Мойше Лобел, Сол Рубинек, Анисия Стасевич, Петр Ниневский, Антуан Миллет, Валерия Шпак, Александр Еременко

"Позолоченный век" (2 сезон)

На HBO с 29 октября

Искренне ожидаемое многими продолжение американского исторического драматического телесериала, который впервые представили в январе прошлого года. Созданный Джулианом Феллоузом, сериал посвящен "позолоченным временам" – эпохе, на которую в США пришлась волна технологической революции и стремительного экономического роста, соответственно бешеных денег и разрушения социальных иерархий. Освещая бескомпромиссное соперничество американских аристократов и предпринимателей конца XIX века Джулиан Феллоуз воплощает свою мечту – рассказывает миру об этой эпохе. Во втором сезоне события начинаются с празднования Пасхи 1883 года. В этом сезоне Берта Рассел будет отчаянно сражаться за свое лидерство в обществе.

В ролях Синтия Никсон, Кристин Барански, Луиза Джейкобсон и другие.

"Продавцы боли"

На Netflix с 27 октября

Криминальная драма режиссера Дэвида Йейтса (которому, в частности среди украинских зрителей наибольшую славу подарили четыре заключительных фильма франшизы о Гарри Поттере). За основу сценария Уэллса Тауэра взята статья Эвана Хьюза из New York Times "The Pain Hustlers" за 2018 год и более поздний роман The Hard Sell о неудачном фармацевтическом стартапе и кризисе опиоидов в США. Напомним, что два месяца назад на Netflix запустили тематический сериал "Таблетка от боли", исследующий причины и последствия опиоидной эпидемии в США и посвященный виновникам, жертвам и искателям правды, жизнь которых навсегда изменила изобретение полусинтетического лекарственного средства, принадлежащего к группе опиоидных анальгетиков. И вот – новая лента.

"Эта тема довольно тяжелая, - рассказал Дэвид Йейтс журналистам накануне. - Однако мы хотим, чтобы как можно больше людей задумались над этой проблемой. Вместе с тем поставили цель сделать ленту веселой и развлекательной. А это в определенном смысле похоже на троянского коня".

К слову, критика к этой ленте не очень благосклонна, в отличие от зрителей, дающих ей шансы.

В главных ролях Эмили Блант, Крис Эванс, Энди Гарсия и Брайан д'Арси Джеймс.