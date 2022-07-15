Украинский SkyUp планирует запустить чартеры в ЕС

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Для начала это будут перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии и Словакии. Возможны также рейсы из Германии и Австрии. На первом этапе компания будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров. Прежде всего, на таких туристических направлениях как Турция, Египет и некоторые экзотические страны, в частности Танзания.

Второй этап SkyUp планирует с конца марта 2023 года: с началом летнего сезона хочет запустить регулярные рейсы из стран ЕС.

Пока не озвучивают название новой авиакомпании, карту регулярных маршрутов и объем инвестиций. Объясняют это тем, что идет завершающая фаза обсуждения маршрутной сети, расписания и аэропортов базирования. Однако известно, что новый перевозчик будет зарегистрирован на Мальте.

Как только возникнет такая возможность, европейский SkyUp возобновит и рейсы в Украину.

В начале июля сообщалось, что две украинские авиакомпании отдали свои самолеты в лизинг иностранным перевозчикам.

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