Украинский SkyUp планирует запустить чартеры в ЕС
Украинский лоукостер SkyUp Airlines планирует открыть в ЕС собственную авиакомпанию этой осенью
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Для начала это будут перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии и Словакии. Возможны также рейсы из Германии и Австрии. На первом этапе компания будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров. Прежде всего, на таких туристических направлениях как Турция, Египет и некоторые экзотические страны, в частности Танзания.
Второй этап SkyUp планирует с конца марта 2023 года: с началом летнего сезона хочет запустить регулярные рейсы из стран ЕС.
Пока не озвучивают название новой авиакомпании, карту регулярных маршрутов и объем инвестиций. Объясняют это тем, что идет завершающая фаза обсуждения маршрутной сети, расписания и аэропортов базирования. Однако известно, что новый перевозчик будет зарегистрирован на Мальте.
Как только возникнет такая возможность, европейский SkyUp возобновит и рейсы в Украину.
- В начале июля сообщалось, что две украинские авиакомпании отдали свои самолеты в лизинг иностранным перевозчикам.
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