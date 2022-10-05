Украинский шоумен Салем показал трогательное видео, как общается с дочерью с фронта
Украинский телеведущий Даниэль Салем находится на передовой в подразделении разведки, а свою 7-летнюю дочь не видел уже несколько месяцев
Трогательное видео Даниэль Салем выложил в Instagram.
Украинский шоумен защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала он был в территориальной обороне, а позже попал на передовую в подразделение разведки.
Уже несколько месяцев Салем не виделся со своей 7-летней дочкой Санта-Луной. На кадрах, которыми со своими подписчиками поделился шоумен, отец и дочь кривляются и смеются.
"Вербальное общение – наше все! Жить без тебя не могу, моя Луна!" - прокомментировал Даниэль.
Сейчас у семьи есть возможность видеться только через экран телефона. Подписчики восхищаются видео Салема с дочерью.
"Боже, какая она хорошенькая. Просто маленькое чудо"; "Доченька очень похожа на отца"; "Как она на тебя похожа, эта маленькая принцесса"; "Папина копия растет", "Какие вы милые", "Скорейшей победы и возвращения защитников в свои семьи", - пишут в комментариях.
- На днях Саша Положинский, с первых дней вторжения России ставший стрелком 47-го отдельного батальона, рассказал, почему его не приняли в терроборону.
- Музыкант Потап, который 7 месяцев после начала полномасштабной войны был за границей, рассказал, что хотел на фронт.
- В ответ на критику он даже показал официальный документ о том, что, будучи в Испании, дистанционно заключил контракт и вступил в самооборону
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