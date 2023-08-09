Украинский сервис такси Uklon назначил нового руководителя

Об этом информирует соучредитель Uklon Сергей Смусь в интервью AIN.UA.

Сергей Гришков стал новым руководителем украинского сервиса такси Uklon. Ранее он занимал должность главного специалиста по закупкам у компании.

Кадровые изменения в Uklon связаны с тем, что соучредители компании отказались от их участия в операционной деятельности.

"Все, что касается стратегии - видение, работы с инвестициями и т.д., - остается в нашей зоне ответственности, мы сможем этому уделять теперь уже 100% времени, тогда как команда будет на те же 100% вовлечена в операционную деятельность", - отметил Смусь.

Кроме того, Вадим Ищенко, руководитель направления маркетинга, займет позицию главного операционного директора.

Фото: Uklon

Он добавил, что соучредители сервиса такси сформируют совет директоров. Одной из целей нового топ-менеджмента является увеличение доходов за пределами Украины, чтобы они превышали доходы в Украине.