Украинский сервис такси Uklon назначил нового руководителя
В среду, 9 августа, стало известно, что украинский райдхейлинг-сервис Uklon выбрал нового СЕО. Им стал Сергей Гришков
Об этом информирует соучредитель Uklon Сергей Смусь в интервью AIN.UA.
Сергей Гришков стал новым руководителем украинского сервиса такси Uklon. Ранее он занимал должность главного специалиста по закупкам у компании.
Кадровые изменения в Uklon связаны с тем, что соучредители компании отказались от их участия в операционной деятельности.
"Все, что касается стратегии - видение, работы с инвестициями и т.д., - остается в нашей зоне ответственности, мы сможем этому уделять теперь уже 100% времени, тогда как команда будет на те же 100% вовлечена в операционную деятельность", - отметил Смусь.
Кроме того, Вадим Ищенко, руководитель направления маркетинга, займет позицию главного операционного директора.
Фото: Uklon
Он добавил, что соучредители сервиса такси сформируют совет директоров. Одной из целей нового топ-менеджмента является увеличение доходов за пределами Украины, чтобы они превышали доходы в Украине.
- В октябре 2022 года стало известно, что украинский сервис такси Uklon пожертвовал на сбор на дроны-камикадзе для украинской армии 1,3 млн гривен.
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