Украинский сервис такси пожертвовал в поддержку ВСУ 1,3 млн гривен
Украинский сервис такси "Uklon" пожертвовал на сбор на дроны-камикадзе для украинской армии 1,3 млн гривен
Об этом "Uklon" сообщает в своем twitter .
Сбор начали шоумен и волонтер Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко в результате обстрелов Украины 10 октября.
"Наша ярость не имеет предела! Чтобы направить ее в верное русло, мы присоединяемся к сбору. Свой донат в 1 300 000 грн уже прислали", - пишет сервис.
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"Uklon" напоминает, что сейчас к сбору можно присоединиться прямо в такси.
- 10 октября телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и только через 7 часов украинцы задонатили почти 206 млн грн.
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