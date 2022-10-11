Украинский сервис такси пожертвовал в поддержку ВСУ 1,3 млн гривен

Об этом "Uklon" сообщает в своем twitter .

Сбор начали шоумен и волонтер Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко в результате обстрелов Украины 10 октября.

"Наша ярость не имеет предела! Чтобы направить ее в верное русло, мы присоединяемся к сбору. Свой донат в 1 300 000 грн уже прислали", - пишет сервис.

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"Uklon" напоминает, что сейчас к сбору можно присоединиться прямо в такси.

10 октября телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и только через 7 часов украинцы задонатили почти 206 млн грн.

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