Украинский самолет доставил в Турцию 101 тонну гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений
Украинский самолет Ан-124 доставил 101 тонну гуманитарной помощи на авиабазу в Турции для помощи пострадавшим от землетрясений
Об этом информирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .
"На этой неделе украинский самолет Ан-124 доставил 101 тонну гуманитарной помощи на авиабазу Инджирлик для помощи семьям, пострадавшим от недавних землетрясений. Координируется французскими вооруженными силами, доставляется украинскими самолетами, разгружается турецкими и американскими военными. Как союзники мы объединяемся. трудные времена", - написал глава украинской дипломатии.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП, или 84 млрд долларов. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах уже превысило 50 тысяч человек.
- После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест более 180 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
- По оценкам Всемирного банка, непосредственный физический ущерб для Турции в результате разрушительных землетрясений 6 февраля составляет $34,2 млрд.
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