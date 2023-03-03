Об этом информирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

"На этой неделе украинский самолет Ан-124 доставил 101 тонну гуманитарной помощи на авиабазу Инджирлик для помощи семьям, пострадавшим от недавних землетрясений. Координируется французскими вооруженными силами, доставляется украинскими самолетами, разгружается турецкими и американскими военными. Как союзники мы объединяемся. трудные времена", - написал глава украинской дипломатии.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.