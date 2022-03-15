"Украинский рынок труда возрождается": Центр при СНБО посоветовал ресурсы для поиска работы в военное время

Об этом говорится в телеграм-канале Центра при СНБО.



"Украинский рынок труда постепенно возрождается", - сообщил Центр. - С 7 марта начало расти количество вакансий, а за последнюю неделю ежедневно появляется 200-500 новых предложений работы".



Государственный центр занятости каждый день обновляет списки вакансий по разным сферам. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину он добавил 2340 предложений работы.



Также за обновлениями рынка труда можно следить здесь и здесь .



Кроме того, есть телеграм-канал, где оперативно появляются новые вакансии во всех регионах Украины.



Для подтверждения своего пребывания в статусе безработного нужно позвонить в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь.

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