"Украинский рынок труда возрождается": Центр при СНБО посоветовал ресурсы для поиска работы в военное время
Центр противодействия информации предоставил украинцам ресурсы для поиска работы, где обновляются вакансии во время войны
Об этом говорится в телеграм-канале Центра при СНБО.
"Украинский рынок труда постепенно возрождается", - сообщил Центр. - С 7 марта начало расти количество вакансий, а за последнюю неделю ежедневно появляется 200-500 новых предложений работы".
Государственный центр занятости каждый день обновляет списки вакансий по разным сферам. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину он добавил 2340 предложений работы.
Также за обновлениями рынка труда можно следить здесь и здесь .
Кроме того, есть телеграм-канал, где оперативно появляются новые вакансии во всех регионах Украины.
Для подтверждения своего пребывания в статусе безработного нужно позвонить в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь.
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