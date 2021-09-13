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Украинский режиссер Муиньо получила награду MTV Video Music Awards 2021

13 сентября, 2021 понедельник
10:37
Культура

В США состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2021

Об этом сообщает НВ .

Украинский режиссер Таню Муиньо получила награду в номинации "Лучший режиссер" за клип MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X.

В клипе американский рэпер предстает в образе то ли Евы, то Адама, которых соблазняет змей, его судят в чистилище, после чего он попадает в ад, где в свою очередь соблазняет дьявола.

Награду Муиньо разделила с Lil Nas X, который является сорежиссером

Этот клип также получил награду "Лучшее видео года" и "Самые визуальные эффекты".
 

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MTV Video Music Awards
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