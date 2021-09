Украинский режиссер Муиньо получила награду MTV Video Music Awards 2021

Об этом сообщает НВ .

Украинский режиссер Таню Муиньо получила награду в номинации "Лучший режиссер" за клип MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X.

В клипе американский рэпер предстает в образе то ли Евы, то Адама, которых соблазняет змей, его судят в чистилище, после чего он попадает в ад, где в свою очередь соблазняет дьявола.Награду Муиньо разделила с Lil Nas X, который является сорежиссером

Этот клип также получил награду "Лучшее видео года" и "Самые визуальные эффекты".